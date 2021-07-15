ЦСКА подписал новый контракт с Поповым

Московский ЦСКА объявил о подписании нового контракта с нападающим Александром Поповым.

По информации официального сайта армейцев, соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на год. Попов проведет шестой сезон в составе ЦСКА. В августе Александру исполнится 41 год.

В 2012 году Попов стал чемпионом мира в составе сборной России.

В минувшем сезоне форвард стал автором самого возрастного гола в истории финалов Кубка Гагарина. Он провел 51 игру, в которых набрал 17 (3+14) очков при показателе полезности «+7».