Игрок «Коламбуса» Кивлениекс погиб от петарды, спасая жизнь Мерзликину и его беременной жене

Стали известны подробности гибели латвийского вратаря «Коламбуса» Матиса Кивлениекса.

Напомним, что голкипер клуба НХЛ скончался после того, как ему из-за в грудь попала петарда. Хоккеист находился в гидромассажном бассейне в американском городе Нови в момент празднования Дня независимости.

«Мерзликинс признал, что Кивлениекс спас жизнь ему, его супруге и их ребенку, которого они ждут. Они были на 20-30 футов позади него», - написал журналист.

Кроме того, журналист Брайан Хеджер сообщил, что другой вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин и его супруга назовут ребенка в честь друга. У их первенца будет второе имя — Матис.

Кивлиеникс начинал свою карьеру в АХЛ, а затем подписал полноценный контракт с «Коламбусом», за который выступал с сезона-2019/20.