Овечкин не будет подписывать новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает, что «Вашингтон Кэпиталз» специально не торопится с подписанием нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Оставить Овечкина без контракта еще на несколько дней – расчетливый шаг, который позволит «Вашингтону» защитить еще одного форварда перед драфтом расширения. Александр не заинтересован в завершении карьеры не в «Кэпиталз». Маклеллан и компания использовали подобный ход в отношении Ти Джея Оши перед драфтом расширения «Вегаса», – написал корреспондент.

Добавим, что «Сиэтл», выберет по одному игроку из каждой команды НХЛ, кроме «Вегас Голден Найтс».

Напомним, что Овечкин выступает в «Вашингтоне» с 2005 года, с перерывом на сезон в «Динамо».