СМИ: «Вашингтон» рассматривает возможность обмена Кузнецова на Тарасенко

«Вашингтон» стал одним из претендентов на форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Кэпиталз» считают предпочтительным для себя вариантом обмен Тарасенко на нападающего своей команды Евгения Кузнецова.

Но препятствием может стать контракт Кузнецова, который рассчитан еще на четыре сезона с кэпхитом 7,8 миллиона долларов. Соглашение Тарасенко будет действовать еще два года с кэпхитом 7,5 миллиона.

В прошлом сезоне НХЛ 29-летний Кузнецов провел 44 матча и набрал 29 (9+20) очков. В активе его ровесника Тарасенко 28 встреч и 16 (6+10) очков.