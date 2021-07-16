«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо»

Форвард Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Колорадо Эвеланш». «Нью-Джерси» обменял Мальцева и выбор во втором раунде драфта-2021 на защитника «Эвеланш» Райана Грейвза. Об этом сообщает пресс-служба «Дэвилз».

Отметим, что прошлый сезон стал дебютным для 23-летнего Мальцева в НХЛ. В составе «Девилз» россиянин сыграл 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 (6+3) очков.

Трехлетний контракт новичка Михаила на общую сумму в 2,78 миллиона долларов истекает в следующем сезоне.

В активе 26-летнего Грейвза в минувшем сезоне 54 матча и 15 (2+13) очков в регулярном чемпионате, также на его счету 10 матчей и 6 (1+5) очков в плей-офф.