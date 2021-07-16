В ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Министерстве спорта РФ состоялось мероприятие, по итогам которого российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, после защиты Овечкин станет кандидатом педагогических наук.

«Мой вывод был такой: «После незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите. В конце было голосование, у нас в том числе было на удаленной связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России», - заявил Виктор Горский, выступивший оппонентом Овечкина на предзащите.

Напомним, что 35-летний нападающий провел всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.