«Питтсбург» намерен защитить Малкина и Кросби от драфта расширения

«Питтсбург» намерен защитить российского форварда Евгения Малкина от драфта расширения.

По информации журналиста The Athletic Роба Росси, руководство «Пингвинз» также защитит нападающих Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Тэдди Блюгера, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Криса Летанга, Брайана Дюмолина и Коди Сеси, а также вратаря Кейси Десмита.

Отметим, в минувшем сезоне российский нападающий «Питтсбурга» набрал 28 (8+20) очков в 33 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что драфт расширения пройдет в ночь на 22 июля. «Сиэтл Кракен», который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей).