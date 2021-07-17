Александр Волков продлил соглашение с «Анахаймом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм» продлил соглашение с российским нападающим Александром Волковым. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своем Twitter.
Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один год.
Волков был выбран клубом «Тампа-Бэй» в 2017 году под общим номером 48, вместе с клубом из «Флориды» он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году. За «Анахайм» форвард играет с марта 2021 года. Всего он сыграл 46 матчей. в НХЛ, набрав 14 (7 голов + 7 передач) очков.
источник: Twitter.com