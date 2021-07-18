СМИ: Дадонов выставлен на драфт расширения

Как сообщает газета Ottawa Sun, российские форварды «Сенаторз» Евгений Дадонов и Артем Анисимов будут выставлены на предстоящий драфт расширения.

Как отмечает издание, также на драфт будут выставлены нападающие Крис Тирни, Райан Дзингел и Дерек Степан, а также голкиперы Мэтт Мюррей и Антон Форсберг.

Дадонов в минувшем сезоне принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, записав на свой счет 20 (13 + 7) очков при показателе полезности «-9».

Напомним, что «Сиэтл», который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса». Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов.

Добавим, что драфт расширения пройдет в ночь на 22 июля.