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СМИ: Дадонов выставлен на драфт расширения
18 июля 17:39
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автор фото: ХК «Оттава Сенаторз»

СМИ: Дадонов выставлен на драфт расширения

На драфт также будет выставлен форвард Артем Анисимов.

Как сообщает газета Ottawa Sun, российские форварды «Сенаторз» Евгений Дадонов и Артем Анисимов будут выставлены на предстоящий драфт расширения.

Как отмечает издание, также на драфт будут выставлены нападающие Крис Тирни, Райан Дзингел и Дерек Степан, а также голкиперы Мэтт Мюррей и Антон Форсберг.

Дадонов в минувшем сезоне принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, записав на свой счет 20 (13 + 7) очков при показателе полезности «-9».

Напомним, что «Сиэтл», который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса». Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов.

Добавим, что драфт расширения пройдет в ночь на 22 июля.

источник: Ottawa Sun
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