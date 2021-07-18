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В список свободных для драфта НХЛ попали 20 российских игроков
18 июля 19:24
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: NHL

В список свободных для драфта НХЛ попали 20 российских игроков

«Сиэтл» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса».

Национальная хоккейная лига объявила список защищенных хоккеистов на драфте расширения.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в него вошел 21 российский игрок. Они представляют двенадцать клубов. Таким образом, «Сиэтл» может выбрать себе одно из 20 российских хоккеистов.

Добавим, что в списке защищенных отсутствует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Ранее в СМИ сообщалось, что он подпишет новый контракт с клубом после драфта расширения.

Список защищенных:

Андрей Свечников (»Каролина»), Валерий Ничушкин (»Колорадо»), Владислав Гавриков (»Коламбус»), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все - «Даллас»), Семен Варламов (»Нью-Йорк Айлендерс»), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все - «Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Зайцев (»Оттава»), Иван Проворов (»Филадельфия»), Евгений Малкин (»Питтсбург»), Иван Барбашев (»Сент-Луис»), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все - «Тампа»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов (все - «Вашингтон»).

Список свободных:

Александр Волков (»Анахайм»), Илья Любушкин (»Аризона»), Александр Хохлачев (»Бостон»), Никита Нестеров (»Калгари»), Никита Задоров (»Чикаго»), Владислав Каменев (»Колорадо»), Михаил Григоренко (»Коламбус»), Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба - «Детройт»), Антон Слепышев, Богдан Якимов (оба - «Эдмонтон»), Дмитрий Соколов (»Миннесота»), Яков Тренин (»Нэшвилл»), Виталий Абрамов, Артем Анисимов, Евгений Дадонов (все - «Оттава»), Герман Рубцов, Михаил Воробьев (оба - «Филадельфия»), Максим Летунов (»Сан-Хосе»), Владимир Тарасенко (»Сент-Луис»).

Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля.

источник: NHL (НХЛ)
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