В список свободных для драфта НХЛ попали 20 российских игроков

Национальная хоккейная лига объявила список защищенных хоккеистов на драфте расширения.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в него вошел 21 российский игрок. Они представляют двенадцать клубов. Таким образом, «Сиэтл» может выбрать себе одно из 20 российских хоккеистов.

Добавим, что в списке защищенных отсутствует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Ранее в СМИ сообщалось, что он подпишет новый контракт с клубом после драфта расширения.

Список защищенных:

Андрей Свечников (»Каролина»), Валерий Ничушкин (»Колорадо»), Владислав Гавриков (»Коламбус»), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все - «Даллас»), Семен Варламов (»Нью-Йорк Айлендерс»), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все - «Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Зайцев (»Оттава»), Иван Проворов (»Филадельфия»), Евгений Малкин (»Питтсбург»), Иван Барбашев (»Сент-Луис»), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все - «Тампа»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов (все - «Вашингтон»).