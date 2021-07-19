НХЛ запретила сделку по Прайсу между «Сиэтлом» и «Монреалем»

Новичок НХЛ «Сиэтл» не сможет обменять голкипера Кэри Прайса в «Монреаль», если выберет хоккеиста на драфте расширения.

По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, «Кракен» мог забрать права на 33-летнего вратаря, а потом обменять его в «Канадиенс» с удержанием части заработной платы за хорошую компенсацию. НХЛ пояснила клубам, что это категорически запрещено, утверждает инсайдер.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кэри отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения. Скоро вратарь посетит клинику в Нью-Йорке по поводу проблемы с коленом. Возможно, что Прайсу потребуется операция.

Контракт вратаря с «Монреалем» завершается в сезоне-2025/2026.