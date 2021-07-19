«Северсталь» будет проводить домашние матчи на площадке канадского размера

Череповецкая «Северсталь» будет проводить домашние матчи КХЛ на площадке канадского размера.

Как сообщает пресс-служба сталеваров, переход состоится с начала сезона-2021/2022. В данный момент «Северсталь» играет на площадке финского размера, ее ширина составляет 28 метров. С предстоящего чемпиона ее размер сократится до 26 метров.

«На сегодняшний день в КХЛ 11 из 22 команд уже играют на площадках канадского размера. Еще семь команд могут перейти на такой размер в текущем сезоне, включая нас. Переход на площадку канадского типа — это наш вклад в успех сборной России на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине», — приводит инстаграм команды слова директора »Северстали» Николая Канакова.

В сезоне 2020/2021 череповецкий клуб уступил московскому «Динамо» (1-4) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.