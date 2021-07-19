СМИ: НХЛ включит в расписание сезона перерыв на Олимпиаду в Пекине

Национальная хоккейная лига включит в расписание сезона-2021/2022 перерыв на зимние Олимпийские игры.

Как сообщает журналист ESPN Грег Вышински, календарь будет опубликован на этой неделе, но будет включать оговорку о том, что участие игроков НХЛ на ОИ-2020 еще не гарантировано.

Напомним, что хоккеисты лиги принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На Играх-2018 в корейском Пхенчхане НХЛ не стала останавливать сезон.

Сборная Канады завоевала олимпийское золото в 2002, 2010 и 2014 годах, команда Чехии в 1998-м, Швеции в 2006-м.