Генменеджер «Рейнджерс» - о контракте Бучневича: Павел - отличный игрок, думаем над вариантами

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри сообщил, что клуб пока не принял решение по контракту российского нападающего Павла Бучневича.

«Это отличный игрок. Он серьезно вырос за последнее время. »Рейнджерс» продолжает думать, какой вариант будет наиболее оптимальным для нас и Бучневича», — приводит в своем твиттере журналист Винс Меркольяно слова представителя клуба.

Добавим, что контракт Бучневича подходит к концу. Форвард получит статус ограниченно свободного агента. «Рейнджерс» защитили Павла перед драфтом расширения.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 54 матча, в которых набрал 48 (20+28) очков.