Клубы НХЛ связывались с «Сиэтлом» по поводу обмена Тарасенко

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко возможно сменит клуб этим летом. Об этом сообщает американский журналист и главный редактор The Fourth Period Давид Паньотта в своем «твиттере».

По информации источника, после того, как «Блюз» отказались защищать российского хоккеиста перед драфтом расширения, некоторые команды уже связались с «Сиэтл Кракен» по Тарасенко.

Отмечается, что если «Кракен» устроит предложение, они могут сохранить часть контракта Тарасенко в своей платежной ведомости.

Добавим, в прошлом сезоне Тарасенко провел в регулярном чемпионате 24 матча и набрал 14 (4+10) очков.

Напомним, драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля (мск). Новый клуб лиги «Сиэтл», который начнет свое выступление с сезона-2021/22, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов) кроме «Вегас Голден Найтс», который присоединился к НХЛ в 2017 году.