Источник: ЦСКА сделал солидное предложение Капризову

Московский ЦСКА предложил контракт нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову. Об этом сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

По информации источника, армейцы сделали крупное предложение Кириллу. Отмечается, что в данный момент продолжаются переговоры между российским игроком и клубом НХЛ о новом соглашении. «Уайлд» настаивают на восьмилетнем контракте, тогда как лагерь форварда выразил желание заключить трехлетнее соглашение.

Напомним, 24-летний Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

В минувшем сезоне россиянин стал лучшим новичком НХЛ по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157), сыграв 55 матчей за «Уайлд». Он стал первым игроком «Миннесоты», выигравшим награду «Колдер Трофи».