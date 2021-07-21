Сергачев заявил о желании выступить на Олимпиаде-2022

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев заявил, что хотел бы выступить на Олимпийских играх-2022 в составе сборной России.

Напомним, что в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

«Внимания не чувствую, но, думаю, весь тренерский штаб следит каким-то образом. У меня есть огромное желание сыграть на Олимпиаде, я буду очень ждать вызова, будет здорово. Это шикарный опыт, которого ты нигде больше не получишь, играть с лучшими игроками своей страны, представлять свой флаг», - приводит слова Сергачева ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейная сборная России является победителями Игр-2018.