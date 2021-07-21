Источник: «Сиэтл» подписал контракт с защитником «Эдмонтона» Ларссоном

Шведский защитник «Эдмонтона» Адам Ларссон может продолжить карьеру в «Сиэтле».

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер, 28-летний хоккеист подписал контракт с клубом-новичком НХЛ. Соглашение с Ларссоном рассчитано на четыре года. Суммарная заработная плата шведа составит 16 миллионов долларов.

Добавим, что сейчас «Сиэтл» может вести переговоры со свободными хоккеистами, которые не попали в список защищенных клубами игроков. Если контракт с таким хоккеистом будет подписан, то это будет засчитываться за выбор на драфте расширения.

В минувшем сезоне Ларссон провел 60 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-2». Он выступал за «Эдмонтон» с 2016 года.