«Сиэтл» заинтересован в выборе Дадонова на драфте расширения

«Сиэтл» планирует выбрать на драфте расширения российского нападающего «Оттавы» Евгения Дадонова.

По информации журналиста TSN Брюса Гарриоча, которую он опубликовал в своем твиттере, новичок НХЛ будет выбирать между 32-летним хоккеистом и канадским нападающим Крисом Тирни. Отмечается, что выбранного на драфте игрока «Кракен» могут обменять.

В минувшем сезоне Дадонов провел 55 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков.

Напомним, что «Сиэтл» выберет на драфте по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», который присоединился к НХЛ в 2017 году.