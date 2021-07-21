«Сиэтл» решил не выбирать Тарасенко на драфте расширения

«Сиэтл» решил не забирать российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко на драфте расширения.

Как сообщает в своем твиттере журналист The Athletic Джереми Рутерфорд, вместо 29-летнего хоккеиста клуб-новичок НХЛ выберет защитника Винса Данна.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Сиэтл» заберет Тарасенко, а затем обменяет россиянина в «Филадельфию» на нападающего Якуба Ворачека, а также высокий выбор на драфте новичков.

Добавим, что драфт расширения пройдет в ночь на 22 июля. Ранее «Сиэтл» отправил в НХЛ и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-4407943-istochnik-sietl-ne-vybral-tarasenko-na-drafte-rasshireniya.html?utm_source=copypaste