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22 июля 06:15
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Бостона» Лозон стал первым игроком «Сиэтла»

«Кракен» выбрали канадца на драфте расширения НХЛ.

Состоялся драфт расширения НХЛ, где новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выбирал себе по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

Таким образом, первым хоккеистом, выбранным «Кракен», стал защитник «Бостон Брюинз» Джереми Лозон. 24-летний канадец в минувшем регулярном чемпионате набрал 8 (1+7) очков в 41-м матче и не отметился результативными действиями в семи играх плей-офф Кубка Стэнли.

У него остался один сезон по двухлетнему контракту, который он подписал 14 февраля 2020 года.

источник: NHL (НХЛ)
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