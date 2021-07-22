«Сиэтл» на драфте расширения выбрал Данна вместо Тарасенко

Состоялся драфт расширения НХЛ, где новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выбирал себе по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

«Сиэтл» имел возможность забрать нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, но остановил свой выбор на защитнике Винсе Данне.

Ранее стало известно, что «Блюз» не защитят Тарасенко на драфте расширения и сохранят Ивана Барбашева.

В регулярном чемпионате-2020/21 Владимир провел 24 матча и набрал 14 (4+10) очков. Также в его активе четыре встречи в плей-офф, в которых он отличился двумя голами.