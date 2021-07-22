Полный выбор «Сиэтла» на драфте расширения НХЛ: Команду не пополнил ни один россиянин

Состоялся драфт расширения НХЛ, где новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выбирал себе по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

Примечательно, что по итогам драфта «Кракен» не выбрали ни одного российского хоккеиста.

Полный список игроков «Сиэтла» выглядит следующим образом:

Вратари: Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз»), Крис Дриджер («Флорида Пантерз») и Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»);

Защитники: Джереми Лозон («Бостон Брюинз»), Гэвин Байройтер («Коламбус Блю Джекетс»), Уилл Борген («Баффало Сейбрз»), Деннис Чоловски («Детройт Ред Уингз»), Винс Данн («Сент-Луис Блюз»), братья Кейл и Хейдн Флери («Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс»), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес Кингз»), Джейми Олексяк («Даллас Старз») и Карсон Суси («Миннесота Уайлд»);