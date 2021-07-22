НХЛ представит календарь нового сезона 23 июля

Национальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о скором появлении календаря на сезон-2021/22.

НХЛ опубликует новое расписание 23 июля в 01:00 по московскому времени.

Предполагается, что регулярный чемпионат пройдет в традиционном формате, где каждая из команд сыграет по 82 матча. «Регулярка» начнется в октябре и закончится в апреле, после чего состоится розыгрыш Кубка Стэнли, финал которого запланирован на июнь.

Лига работает над двумя расписаниями, одно из которых включает перерыв на Олимпиаду-2022 в Пекине с 5 по 22 февраля.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли во второй год кряду стала «Тампа-Бэй», обыгравшая в финальной серии «Монреаль» со счетом 4-1.