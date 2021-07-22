ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 10:30 Египет U23 0 Испания U23 0
Олимпийские игры (м) 11:00 Новая Зеландия 0 Южная Корея U2 0
Олимпийские игры (м) 11:00 Мексика U23 0 Франция U23 0
Олимпийские игры (м) 11:30 Кот-д'Ивуар U2 0 Саудовская Ара 0
Олимпийские игры (м) 13:30 Аргентина U23 0 Австралия U23 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Чертаново-мол. 0 Арсенал-мол. 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Гондурас U23 0 Румыния U23 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Япония U23 0 ЮАР U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 Бразилия U23 0 Германия U23 0
22 июля 07:45
автор: Степан Шереметьев

«Сиэтл» показал домашний и гостевой свитера на сезон-2021/22 (фото)

По итогам драфта «Кракен» не выбрали ни одного российского хоккеиста.

Состоялся драфт расширения НХЛ, где новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выбирал себе по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

После мероприятия стали известны домашние и гостевые свитера, в которых игроки «Кракен» будут выступать в сезоне-2021/22.

Дизайн выполнен полностью в клубной стилистике. На груди размещена большая эмблема команды - буква «S». Дополнительный клубный логотип - якорь, который можно увидеть на плечах, на рукавах - номер игрока, клубные цвета и красная полоска.

Основная часть домашнего свитера выполнена в темно-синем цвете, гостевая - в белом.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
МОК изменил девиз Олимпийских игрПредставлен новый Opel Astra 2022 модельного года, который много позаимствовал у Peugeot 308Бюджет "Спартака" вырастет в новом сезонеКуда отправится Дзюба: любопытный поворот карьерыМерве Болугур покрасовалась в купальнике, приняв душ прямо в садуХодченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Как судья Безбородов показал красную карточку жене. И при чем тут Стас Пьеха
Паузу в межсезонье неожиданно заполнил скандал, в который волею случая были вовлечены звезда эстрады Стас Пьеха и известный футбольный арбитр Владислав Безбородов.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
«Гассиев нокаутирует Валлиша». Валуев — о супербое на «Динамо»
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша, который состоится 22 июля во дворце спорта «Динамо». Начало - в 23:00 (мск).
Если сборную России отдадут Кунцу, то как быть с его участием в Олимпиаде?
Источники сообщают, что РФС выбирает нового главного тренера сборной между немцем Штефаном Кунцем, Курбаным Бердыевым и Валерием Карпиным.
Футбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будут разыграны два комплекта наград в футболе - у мужчин и женщин.
Олимпиада-2020: все события 21.07.2021
21 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по женскому футболу и софтболу.
Медальный план на Олимпиаду-2020: как Россия может привезти из Токио более 30 золотых
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поставил перед сборной нашей страны задачу завершить летние Игры в Токио в тройке лидеров общекомандного зачета. Но реально ли это?
«Нижний» не опасен, «Юпитер 16» и пиво в приоритете. О чем сказал Прядкин перед стартом РПЛ-2021/22
Накануне нового сезона Российской Премьер-Лиги (первый матч - уже 23 июля) ее президент Сергей Прядкин ответил на актуальные вопросы в формате брифинга.
«Спартак», «Зенит» стабильнее всех, а «Ахмат» — самый рисковый. Как изменились клубы РПЛ к старту сезона
Уже 23 июля стартует чемпионат Российской Премьер-Лиги 2021/22. Клубы в межсезонье избавились от ненужных игроков, расстались с некоторыми ветеранами, а кто-то подзаработал на продажах лидеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика