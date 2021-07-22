«Сиэтл» показал домашний и гостевой свитера на сезон-2021/22 (фото)

Состоялся драфт расширения НХЛ, где новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выбирал себе по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

После мероприятия стали известны домашние и гостевые свитера, в которых игроки «Кракен» будут выступать в сезоне-2021/22.

Дизайн выполнен полностью в клубной стилистике. На груди размещена большая эмблема команды - буква «S». Дополнительный клубный логотип - якорь, который можно увидеть на плечах, на рукавах - номер игрока, клубные цвета и красная полоска.

Основная часть домашнего свитера выполнена в темно-синем цвете, гостевая - в белом.