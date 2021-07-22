После драфта расширения у «Сиэтла» осталось под потолком 28,9 миллиона долларов

Состоялся драфт расширения НХЛ, где новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выбирал себе по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.

По информации портала CapFriendly, «Сиэтл» набрал состав из 22 хоккеистов на общую сумму в 52,5 млн долларов, оставив под потолком зарплат 28,9 млн на различные маневры на рынке.

Самым высокооплачиваемым форвардом стал бывший нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле, у которого контракт до окончания сезона-2022/2023 с зарплатой в 5,5 млн за сезон.

За ним находится Янни Гурд (5,2 млн), выбранный у «Тампы-Бэй», и Йоонас Донской из «Колорадо» (3,9 млн).

Среди защитников больше всех будет зарабатывать 37-летний канадец из «Калгари» Марк Джиордано - 6,75 млн.