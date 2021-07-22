Гэри Бэттмен – о паузе в чемпионате НХЛ: Если игроки хотят участия в Олимпиаде, мы это сделаем

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что в календаре следующего сезона будет предусмотрен перерыв на Олимпийские игры.

- Мы договорились во время приостановки сезона лиги, если этого (участия в Олимпиаде) хотят игроки (мы это сделаем), предполагая, что это может быть сделано на соответствующих условиях. И есть еще несколько нерешенных вопросов, над которыми, как я знаю, работает ассоциация игроков, - приводит слова Бэттмена «РИА Новости».

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что решение о том, будут ли игроки НХЛ принимать участие на Играх в Пекине, будет принято после проведения Олимпиады в Токио.

Напомним, что хоккеисты лиги принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На Играх-2018 в корейском Пхенчхане НХЛ не стала останавливать сезон.

Сборная Канады завоевала олимпийское золото в 2002, 2010 и 2014 годах, команда Чехии - в 1998, Швеции - в 2006.