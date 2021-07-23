НХЛ опубликовала расписание сезона-2021/22

Как сообщает официальный сайт лиги, новый сезон откроется двумя встречами.

12 октября в первом матче регулярного чемпионата действующий чемпион «Тампа-Бэй» встретится с «Питтсбургом», во втором – между собой сыграют «Сиэтл» и «Вегас».

Каждая команда в сезоне-2021/22 проведет по 82 матча. В последний день регулярного чемпионата, 29 апреля, на лед выйдут 30 из 32 команд лиги.

«Зимняя классика НХЛ-2022» пройдет 1 января 2022 года на арене Target Field в Миннеаполисе, а «Звездный уик-энд» – 4-5 февраля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Отмечается, что если профсоюз игроков и IIHF договорятся о решении всех вопросов по участию хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх в Пекине, тогда в календаре предусмотрена пауза между 7 и 22 февраля. Если же, по какой-либо причине, хоккеисты не будут играть на Олимпиаде, НХЛ опубликует измененное расписание регулярного сезона.