ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ростов-мол. 0 Сочи-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Урал-мол. 0 Спартак-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Нижний Новгоро 0 Рубин-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Химки-мол. 0 УОР №5 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Уфа-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Динамо-мол. 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Крылья Советов 0 Академия футбо 0
Россия - Молодёжное первенство 17:00 Ахмат-мол. 0 Зенит-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ростов 0 Динамо М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Шальке-04 0 Гамбург 0
НХЛ опубликовала расписание сезона-2021/22
23 июля 02:48
автор:
автор фото: NHL

НХЛ опубликовала расписание сезона-2021/22

Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге начнется 12 октября.

Как сообщает официальный сайт лиги, новый сезон откроется двумя встречами.

12 октября в первом матче регулярного чемпионата действующий чемпион «Тампа-Бэй» встретится с «Питтсбургом», во втором – между собой сыграют «Сиэтл» и «Вегас».

Каждая команда в сезоне-2021/22 проведет по 82 матча. В последний день регулярного чемпионата, 29 апреля, на лед выйдут 30 из 32 команд лиги.

«Зимняя классика НХЛ-2022» пройдет 1 января 2022 года на арене Target Field в Миннеаполисе, а «Звездный уик-энд» 4-5 февраля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Отмечается, что если профсоюз игроков и IIHF договорятся о решении всех вопросов по участию хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх в Пекине, тогда в календаре предусмотрена пауза между 7 и 22 февраля. Если же, по какой-либо причине, хоккеисты не будут играть на Олимпиаде, НХЛ опубликует измененное расписание регулярного сезона.

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сочи" разгромил "Кешлю" в Лиге конференцийСудья Волошин использовал поддельные тесты на коронавирусНовичок НХЛ не выбрал ни одного российского хоккеистаФутболисты "Спартака" и ЦСКА опозорились на Олимпиаде в ТокиоРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шоке
Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?
В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Как судья Безбородов показал красную карточку жене. И при чем тут Стас Пьеха
Паузу в межсезонье неожиданно заполнил скандал, в который волею случая были вовлечены звезда эстрады Стас Пьеха и известный футбольный арбитр Владислав Безбородов.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
«Гассиев нокаутирует Валлиша». Валуев — о супербое на «Динамо»
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша, который состоится 22 июля во дворце спорта «Динамо». Начало - в 23:00 (мск).
Если сборную России отдадут Кунцу, то как быть с его участием в Олимпиаде?
Источники сообщают, что РФС выбирает нового главного тренера сборной между немцем Штефаном Кунцем, Курбаным Бердыевым и Валерием Карпиным.
Футбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будут разыграны два комплекта наград в футболе - у мужчин и женщин.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика