Хоккейный «Спартак» в полном составе вакцинировался от коронавируса

Перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игроки, тренерский штаб и штаб московского «Спартака» прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«Перед отъездом на первый предсезонный сбор игроки, тренерский штаб и сотрудники «Спартака» прошли вакцинацию от коронавируса», - сообщили в пресс-службе клуба. «Процедура проводилась после углубленного медицинского обследования».

Сборы команды пройдут на спортивной базе в подмосковном Пересвете и продлятся до 30 июля. «Спартак» в первом матче нового сезона 2 сентября примет владивостокский «Адмирал».