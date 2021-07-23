Нестеров заключил однолетний контракт с ЦСКА

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА.

Официально о заключении контракта между армейцами и 28-летним хоккеистом объявил официальный сайт КХЛ. Нестеров подписал с ЦСКА однолетнее соглашение. Ранее он уже выступал за столичный клуб с 2017 по 2020 годы.

Добавим, что о переходе Нестерова в ЦСКА стало известно еще 14 июля.

В минувшем сезоне Никита провел за «Калгари» 38 матчей, в которых набрал 4(0+4) очка при 20 минутах штрафа и показатели полезности »-10».