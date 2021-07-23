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23 июля 23:40
автор: Александр Поволоцкий

Бучневича обменяли из «Рейнджерс» в «Сент-Луис»

Россиянин был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2013 под общим 75-м номером.

Российский форвард »Нью-Йорк» Рейнджерс» Павел Бучневич стал игроком «Сент-Луиса».

Как сообщает официальный сайт «блюзменов», 26-летнего хоккеиста обменяли на нападающего Самуэля Блэйза и выбор во втором раунде драфта в 2022 году. У Павла подходит к концу соглашение с «Рейнджерс», по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Бучневич провел 54 матча, в которых набрал 48 очков (20+28), проведя самый результативный сезон в своей карьере в НХЛ. Россиянин выступал за «Рейнджерс» с 2016 года.

источник: ХК «Сент-Луис Блюз»
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