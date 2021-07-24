Свечков стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде на драфте НХЛ-2021

Прошел первый раунд драфта НХЛ 2021 года.
Напомним, что первым номером драфта стал защитник Оуэн Пауэр. 18-летний канадец достался «Баффало Сейбрз». Вторым номером стал Мэтти Беньерс. 18-летний американец перешел в «Сиэтл Кракен», новый клуб НХЛ.
Федор Свечков, выбранный «Нэшвилл Предаторз» под 19-м номером, стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта.
Отметим, что был выбран 31 хоккеист вместо 32, так как «Аризона Койотис» был лишен права выбора. Клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20.
Результат первого раунда драфта НХЛ-2021:
1. «Баффало Сейбрз» - Оуэн Пауэр, Канада (университет Мичигана, NCAA);
2. «Сиэтл Кракен» - Мэттью Бенирс, США (университет Мичигана, NCAA);
3. «Анахайм Дакс» - Мэйсон Мактавиш, Канада («Ольтен», Швейцария) ;
4. «Нью-Джерси Дэвилз» - Люк Хьюз, США (USNTDP, США);
5. «Коламбус Блю Джекетс» - Кент Джонсон, США (университет Мичигана, NCAA);
6. «Детройт Ред Уингз» - Симон Эдвинссон, Швеция («Фрелунда», Швеция);
7. «Сан-Хосе Шаркс» - Вильям Эклунд, Швеция («Юргорден», Швеция);
8. «Лос-Анджелес Кингз» - Брандт Кларк, Канада («Нове Замки», Словакия);
9. «Аризона Койотис» (от «Ванкувера») - Дилан Гюнтер, Канада («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL);
10. «Оттава Сенаторз» - Тайлер Буше, США (USNTDP, США) ...
19. «Нэшвилл» - Федор Свечков, Россия (СКА);