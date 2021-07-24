Свечков стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде на драфте НХЛ-2021

Прошел первый раунд драфта НХЛ 2021 года.

Напомним, что первым номером драфта стал защитник Оуэн Пауэр. 18-летний канадец достался «Баффало Сейбрз». Вторым номером стал Мэтти Беньерс. 18-летний американец перешел в «Сиэтл Кракен», новый клуб НХЛ.

Федор Свечков, выбранный «Нэшвилл Предаторз» под 19-м номером, стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта.

Отметим, что был выбран 31 хоккеист вместо 32, так как «Аризона Койотис» был лишен права выбора. Клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20.

Результат первого раунда драфта НХЛ-2021: