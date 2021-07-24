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24 июля 10:39
автор: Степан Шереметьев

Генменеджер «Сент-Луиса»: Бучневич - убийца меньшинства, очень недооцененный игрок

«Рейнджерс» и «Блюз» осуществили обмен.

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг дал комментарий после приобретения российского нападающего Павла Бучневича в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я очень рад, что Павел присоединился к нашей команде. У него хорошие габариты и левый хват, он может сыграть справа. Бучневич недавно показал отличную результативность, и ему 26 лет. Мы вели его в течение года и хотели бы подписать с ним долгосрочный контрак.

Он подходит нам по возрасту. А еще это отличный убийца меньшинства, очень недооценннный игрок. Он будет влиять на все аспекты нашей игры, и сейчас он находится в хорошем возрасте», - приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Павел выступал за «Рейнджерс» с 2016 года. В прошедшем сезоне 26-летнийхоккист провел 54 матча и набрал 48 (20+28) очков.

Отметим, что в «Сент-Луисе» выступают российские игроки Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

источник: NHL (НХЛ)
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