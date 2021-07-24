Бывший защитник СКА Пупков скончался от коронавируса

Бывший защитник сборной Казахстана и петербургского СКА Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни.

По информации официального сайта клуба «Алматы», участник Олимпиады и чемпионата мира 2006 года умер от осложнений коронавирусной инфекции. Пупков выступал за СКА в сезоне-05/06

Евгений провел десять сезонов в составе новокузнецкого «Металлурга», став бронзовым призером чемпионата России. Также он играл за «Амур», «Ладу», «Автомобилист» и «Химик». В активе Пупкова около 500 матчей.

Добавим, что в сезоне-2021/22 он должен был стать старшим тренером «Алматы».