Овечкин может подписать с «Вашингтоном» новый контракт на четыре года

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин близок к подписанию нового контракта с «Кэпиталз».

По информации The Fourth Period, 35-летний хоккеист подпишет четырехлетнее соглашение. Заработная плата Овечкина составит около десяти миллионов долларов за сезон. Срок текущего 13-летнего контракта нападающего с зарплатой 9,54 млн в год истекает уже 28 июля.

На данный момент Овечкин проводит межсезонье в России. Накануне он был замечен на дне рождения защитика «Вашингтона» Дмитрия Орлова в Новокузнецке.

Добавим, что Александр провел в НХЛ 1197 матчей, в которых набрал 1320 (730+590) очков.