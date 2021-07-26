Овечкин близок к подписанию контракта с «Вашингтоном» на 30 миллионов евро

По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, российский хоккеист Александр Овечкин подпишет новый трехлетний контракт с «Вашингтоном».

Инсайдер сообщает, что зарплата 35-летнего хоккеиста составит 10 миллионов долларов. Несмотря на то, что у «Кэпиталз» под потолком всего 9,7 миллиона евро, а также не подписан контракт с голкипером Ильей Самсоновым.

Напомним, что истек 13-летний контракт Овечкина на 124 миллиона, который он подписал в 2008 году.

В прошлом сезоне Овечкин сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 очка (24 гола, 18 передач). Всего в лиге у него 1197 матчей и 1320 (730 + 590) очков. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».