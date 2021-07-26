Бывший тренер сборной России Витолиньш возглавил Латвию

Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

С 2016 года сборную Латвии возглавлял Боб Хартли, который также тренирует клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». В заявлении ФХЛ отмечается, что он не сможет руководить командой в олимпийской квалификации из-за загруженности в чемпионате КХЛ.

Витолиньшу 53 года, с 2019 по 2021 год он был ассистентом Олега Знарка в московском «Спартаке». Ранее латвийский специалист работал ассистентом Знарка в московском «Динамо», санкт-петербургском СКА и сборной России.

Олимпийский квалификационный турнир по хоккею стартует 26 августа. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Италии и Венгрии.