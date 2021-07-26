Главный тренер «Питтсбурга» Салливан возглавит сборную США на Олимпиаде-2022

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан возглавит сборную США на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

53-летний специалист возглавляет «Пингвинз» с декабря 2015 года. Вместе с клубом он завоевал два Кубка Стэнли в сезонах.

Салливан входил в тренерский штаб сборной США на Кубке Мира 2016 года. Также в НХЛ он возглавлял «Бостон Брюинз», работал ассистентом в «Тампа-Бэй», «Рейнджерс» и «Ванкувер».

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3.