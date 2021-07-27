«Вегас» обменял Флери в «Чикаго»

«Вегас» обменял голкипера Марка-Андре Флери в «Чикаго».

Об этом сообщил в своем твиттере агент вратаря Аллан Уолш.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Вегас» не будет удерживать часть зарплаты 36-летнего хоккеиста и не получит ничего взамен от «Блэкхоукс». Отмечается, что Флери может завершить карьеру по семейным обстоятельствам.

Напомним, что в розыгрыше Кубке Стэнли-2021 «Вегас» дошел до полуфинала, в котором уступил «Монреалю».

В минувшем сезоне Флери провел 52 игры, в которых оформил семь шат-аутов.