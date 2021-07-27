Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» на пять лет

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в Twitter.

По словам инсайдера Пьера Лебрюна, хоккеист будет получать 9,5 миллиона долларов в год.

Овечкин провел всю свою карьеру в НХЛ в «Вашингтоне» (с 2005 года). Он выиграл Кубок Стэнли в сезоне 2017/2018. Всего Овечкин забил за команду 730 голов, что также является шестым по величине в истории НХЛ.

В прошлом чемпионате он сыграл в 45 встречах регулярного чемпионата и набрал 42 очка за результативность (24 + 18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2 + 2) очка в пяти матчах.