Бучневич подписал четырехлетний контракт с «Сент-Луисом»

Российский нападающий Павел Бучневич стал игроком «Сент-Луиса».

Как сообщает пресс-служба «Блюз», соглашение с 26-летним хоккеистом заключен на четыре года. Бучневич будет зарабатывать 5,8 миллиона долларов за сезон. »Сент-Луис» отдал «Рейнджерс» за россиянина нападающего Самюэля Блэйза и право выбора во втором раунде драфта-2022.

Павел выступал за клуб из Нью-Йорка с 2016 года.

Добавим, что в минувшем сезоне Бучневич провел 54 матча, набрав 48 очков (20+28). Этот чемпионат стал для нападающего самым результативным в карьере в НХЛ.