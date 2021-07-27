Генменеджер «Вашингтона» - о новом контракте Овечкина: Алекс предан нашему клубу и городу

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал новость о подписании нового пятилетнего контракта с российским форвардом Александром Овечкиным.

«Алекс - лицо нашей франшизы, и он предан этому клубу и этому городу. Овечкин воплощает суть нашей команды, и мы очень рады, что он продолжит свою карьеру в форме «Вашингтона» в течение следующих пяти лет», — цитирует руководителя пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Овечкин будет зарабатывать 9,5 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне 35-летний россиянин провел 50 матчей и набрал 46 (26+20) очков за результативность.