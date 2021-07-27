Фетисов - о новом контракте Овечкина: Теперь Саша спокойно может нацелиться на рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание нового контракта российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Во-первых, поздравляю Сашу, теперь он спокойно может нацелиться на рекорд Гретцки. Во-вторых, конечно, нужно сказать слова благодарности руководству «Вашингтон Кэпиталз» за то, что они в него верят до конца, дали возможность играть в родном клубе и добиваться немыслимых целей и задач вместе с командой. Все хорошо, 40 лет — не предел. Самое главное для Александра избежать травм, а мы будем еще пять лет наслаждаться его игрой», –цитирует депутата Госдумы «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Овечкин подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном». Зарплата россиянина составит 9,5 миллионов долларов за сезон.

Вместе с »Кэпиталз» Александр выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.