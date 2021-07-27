Кравчук - о контракте Овечкина с «Вашингтоном»: Думаю, что Александр завершит карьеру в «Кэпиталз»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук считает, что 27 июля нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заключил последний контракт в своей игровой карьере.

«Я рад за Сашу, думаю, что он завершит карьеру в «Вашингтоне», как и хотел. Это условия клуба, он принял их. Не могу сказать, ожидаемо это или нет, ведь это бизнес, там много нюансов. Мы можем ожидать, а это может не произойти, с уверенностью было трудно сказать. Переговоры шли, безусловно, было время, чтобы принять решение», - цитирует ТАСС специалиста.

Напомним, что новое соглашение Овечкина с «Кэпиталз» рассчитано на пять лет.

В 2018 году Александр выиграл Кубок Стэнли, девять раз он становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.