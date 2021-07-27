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27 июля 22:10
автор: Александр Бойченко

Андрей Сафронов: Желаю Овечкину спокойно побить рекорд Гретцки

На данный момент у Овечкина 730 голов в НХЛ.

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал продление контракта Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я очень рад, что Александр продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»! У Саши есть все, чтобы поддерживать высший уровень до 40 лет: желание, физические данные и большие возможности. Желаю ему крепкого здоровья, успехов и по-прежнему побить рекорд Гретцки.

Дорогу осваивает пешеходный. Если все пойдет так, как есть, то у Александра есть возможность зацепиться за рекорд. Желаю ему еще раз поднять над головой Кубок Стэнли и по-прежнему пытаться взойти на олимпийскую вершину, которая до сих пор остается для него непокоренной», - сказал Сафронов в интервью «Чемпионату».

источник: Чемпионат.com
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