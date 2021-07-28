«Флорида» подписала контракт с Маминым

Российский нападающий Максим Мамин стал игроком «Флориды».

Как сообщил в своем твиттере агент игрока Дэн Мильштейн, контракт с 26-летним хоккеист подписан на один год. Мамин был задрафтован «пантерами» в 2016 году под 175-м номером. Максим выступал за «Флориду» в 2017-м, проведя 33 матча, в которых набрал 4 очка (3+1).

В минувшем сезоне форвард играл за ЦСКА. Он провел 77 матчей, в которых набрал 47 (21+26) очков.

ЦСКА проиграл омскому «Авангарду» в финале последнего розыгрыша Кубка Гагарина.