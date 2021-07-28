«Оттава» обменяла Дадонова в «Вегас»

«Оттава» обменяла российского нападающего Евгения Дадонова в «Вегас».

Как сообщает твиттер «сенаторов», за 32-летнего форварда они получат защитника «Голден Найтс» Ника Холдена и право выбора на драфте в следующем году. «Оттава» не защищала Дадонова перед драфтом расширения.

Напомним, что Евгений провел в составе «Сенаторз» лишь один сезон. В его активе 55 матчей, в которых россиянин набрал 20 (13+7) очков. Ранее Дадонов выступал за «Флориду».

Добавим, что в «Вегасе» играл бывший партнер Евгения по СКА Вадим Шипачев. Он провел в «Голден Найтс» лишь три матча, в которых отметился одним голом.