«Каролина» подписала контракт с Андерсеном, Мразек стал игроком «Торонто»

Датский голкипер Фредерик Андерсен подписал контракт с «Каролиной».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на два года. Зарплата Андерсен в среднем составит четыре с половиной миллиона долларов за сезон. В минувшем сезоне датчанин провел 24 матча за «Торонто».

Новым голкипером «Мэйпл Лифс» станет чешский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. По информации журналиста Фрэнка Серавалли, стороны подпишут соглашение на три сезона. Зарплата чеха составит 3,8 миллиона за год.

В минувшем чемпионате Мразек принял участие в 12 матчах, в которых оформил три шат-аута.