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28 июля 23:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-игрок «Динамо» Яшкин стал игроком «Аризоны»

Два последних сезона чешский форвард выступал в КХЛ.

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в НХЛ.

Лучший снайпер минувшего сезона КХЛ подписал контракт с «Аризоной». Как сообщает официальный сайт «койотов», соглашение с 28-летним чешским хоккеистом рассчитано на один год. Яшкин заработает за сезон 3,2 миллиона долларов.

«Мы очень рады подписать контракт с Яшкиным. Это большой, сильный, опытный форвард, который очень хорошо сыграл последние два сезона в КХЛ. Он будет хорошим дополнением к нашей группе нападающих», — сказал генменеджер «Аризоны» Билл Армстронг.

Напомним, что ранее Яшкин увыступал за «Сент-Луис» и «Вашингтон».

В минувшем сезоне нападающий провел за «Динамо» 69 матчей, в которых набрал 68 (43+25) очков.

источник: ХК «Аризона Койотс»
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