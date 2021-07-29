Куликов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой»

Клуб НХЛ «Миннесота» подписала контракт с российским защитником Дмитрием Куликовым. Об этом сообщает пресс-служба «Уайлд».

Отмечается, что соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два года, по которому он будет зарабатывать по 2,25 млн долларов за сезон.

Напомним, Куликов был задрафтован «Флоридой Пантерз» в 2009 году под общим 14-м номером. Дмитрий в НХЛ также выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси» и «Эдмонтон».

Помимо этого Куликов в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира по хоккею.